Son dakika haberine göre: Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun daveti üzerine 30 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret edecek.
Antalya’da yapılacak görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alınacak.
Ankara'dan Lavrov'a cevap: İsterlerse Rusya’ya da SİHA satarız Türkiye’yi SİHA satarak Ukrayna’yı savaşa teşvik etmekle suçlayan Lavrov’a cevap gecikmedi. Üst düzey diplomatik kaynaklar “Rusya da SİHA almak isterse onlara da satarız” dedi.