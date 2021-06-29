Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'a karşı Türkiye'de süren aşılama çalışmalarına ilişkin bir duyuruda bulundu.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Koca, "Tren ve otobüs garlarında oluşturduğumuz merkezlerde aşı hizmeti başladı" dedi.

İLK UYGULAMA ANKARA'DA

İlk uygulamanın Ankara'da olduğunu belirten Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: İlk uygulama Ankara’da. Aşı olmak isteyenlerin kolunu sıyırması yeterli.

15 MİLYONU AŞKIN KİŞİYE İKİ DOZ AŞI UYGULANDI

Sağlık Bakanlığınca, Covid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde iki doz aşı uygulanan kişi sayısı 15 milyonu aştı.

Türkiye, yoğun şekilde aşılama programına devam ediyor. "Covid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında en son 18 yaşını dolduran herkes için aşı randevuları açılırken, AVM'ler, havalimanları, tren ve otobüs garları gibi toplumun yoğun bulunduğu alanlarda da yerinde aşı hizmeti sunuluyor.

Vatandaşlar, Sinovac ve BioNTech aşılarından istediğini tercih edebiliyor.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilerine göre, 29 Haziran saat 14.23 itibarıyla birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 33 milyon 865 bin 886, ikinci doz uygulanan kişi sayısı ise 15 milyon 127 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 48 milyon 866 bin 13 olarak kayıtlara geçti.

Dünyada uygulanan aşı dozu sayısı 3 milyarı aştı Dünya genelinde Covid-19'a karşı uygulanan aşı miktarı, 3 milyar dozu aştı. Türkiye, 48 milyon 747 bin 252 doz ile 9. sırada yer aldı.