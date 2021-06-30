Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni dönemde kalkacak kısıtlamalar şöyle :

l Sokağa çıkma kısıtlaması ile sınırlama süresince uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlaması sona erecek.

l Tüm iş yerleri, olağan açılış­ kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek.

l Açık yüzme havuzları 1 Haziran’daki genelgeyle faaliyete geçmişti. Yeni genelgeyle kapalı yüzme havuzları da hizmet vermeye başlayacak. Sinema salonları, hamamlar, sauna ve masaj salonları ile eğlence mekânları gibi iş yerleri de açılacak.

Saat 24.00’ten sonra müzik yayını yapılamayacak. Müzik yayını olmadan yeme içme servisi yapabilecek.

KAHVEHANELERDE OYUN OYNANABİLECEK

l Restoran, lokanta, kafe gibi yerlere girişte “ateş ölçümü, HES kodu sorgulama, maske takma” tedbirlerine devam edilecek. Masalar arası mesafe 1,5 metre olacak, aynı masada oturan kişi sayısı ise sınırlandırılmayacak.

l Kahvehane ve kıraathanelerde taş ve kâğıt oyunları oynanabilecek. Bu işletmelerde de masalar arası mesafe 1,5 metre olacak, müşteriler maske takacak. Nargile salonu ve nargile kafeler kapalı olacak, hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak.

l Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinlikler, kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılarak düzenlenebilecek. Etkinliklere, temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecek.

YOLCU SINIRI KALKIYOR

l 1 Temmuz’dan itibaren şehir içi veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu ve koltuk kapasite sınırlandırmalarına son verilecek, ayakta yolcu alınabilecek ve maske takmak zorunlu olacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar da şehir içi toplu taşıma araçlarını saat sınırlaması olmaksızın kullanabilecek.

l Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan 10.00­-16.00 mesai uygulaması sona erdirilecek ve normal mesai düzenine geri dönülecek.

l Nikâh ve düğünlerde, kapalı yerlerde uygulanan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı devam edecek, katılımcı sayısı sınırlanmayacak. Müzik yayınına saat 24.00’e kadar izin verilecek.

l Piknik ve mesire alanlarında metrekareye 4 kişi düşecek şekilde ziyaretçi planlaması yapılacak. Piknik alanlarında bulunan masaların arasında en az üç metre mesafe bulundurulacak. Mangal yakılabilecek.

Kamuda normalleşme genelgesi yayımlandı 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan 'normalleşme' süreciyle alakalı "kamuda normalleşme" genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Normalleşme sonrası nikah talepleri patlama yaptı Normalleşme sonrası nikah taleplerinde adeta patlama yaşandı. Haftada ortalama 80 nikahın kıyıldığı nikah dairesinde memurlar, başvurulara yetişmeye çalışıyor.