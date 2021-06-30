Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Edirne Meriç'te görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişi Edirne'de yakalandı
30.06.2021 - 14:51 | Son Güncelleme: 30.06.2021 - 15:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 6 kişinin Edirne'de yakalandığını bildirdi.
Etiketler : msb,yunanistan,fetö,
794984 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/794984.aspx
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