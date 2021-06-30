FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturması kumpası davasında, usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı.
ESKİ HAKİM VEDAT DALDA'YA 8 YIL 9 AY CEZA
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında tutuklama kararı veren eski hakim Vedat Dalda, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.
"Selam Tevhid" kumpası davasında, futbolda şike davasına bakan eski hakim Mehmet Ekinci, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.
20 SANIĞA 'TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA' CEZASI
MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin Sarıkaya, FETÖ üyeliğinden 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'nün Selam Tevhid kumpası davasında 20 sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 1 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.
Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 6 kişi Edirne'de yakalandı Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 6 kişinin Edirne'de yakalandığını bildirdi.
FETÖ'den tutuklanmıştı: O iş adamının ev hapsi kaldırıldı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, iş insanı Mubariz Gurbanoğlu'na yerel mahkeme tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında "hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan verilen 5 yıllık hapis cezasını, usul ve yasaya uygun buldu.
FETÖ şüphelisiydi, İzmir'de yakalandı FETÖ şüphelisi olarak ekiplerce İzmir'de gözaltına alınan fizyoterapist, Edirne'de tutuklandı