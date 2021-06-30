Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bizzat koordine etti.

Operasyonun detaylarına ilişkin basın açıklaması yapan Vali Davut Gül, ‘Vatan’ adı verilen operasyonun, Türkiye’nin bir seferde yapılan en büyük operasyonu olduğunun altını çizdi. Vali Gül, “Hem Gaziantep itibariyle, hem de Türkiye itibarıyla, narkotik suçlarda bir seferde yapılan en büyük operasyon. Henüz ele geçiremediğimiz 60’a yakın şüpheli var, onları da inşallah kısa süre içerisinde yakalayacağız” dedi.

Narkotik Suçlara karşı şu ana kadar 23 operasyon yaptıklarını belirten Vali Gül, “Dün, yapılan operasyon bunların hepsinde farklı, yönetim itibarıyla, kapsam itibarıyla farklı. Dünkü operasyon bizzat İçişleri Bakanımızın talimatı ve onun koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının organize ettiği bir operasyon. Yerelde de emniyet müdürlüğümüz, başsavcımız başta olmak üzere, adliyenin de her kademesinde buna verilen bir destek oldu” ifadelerini kullandı.

"5 AYLIK BİR ÇALIŞMA YAPILDI"

Operasyon öncesi 5 aylık bir saha çalışması yapıldığına dikkat çeken Vali Gül, “Bu 5 ayık çalışma neticesinde 311 şüpheliye operasyon yapıldı, bu 311 şüphelinin de 253 kişisi ele geçilirdi. Bu 253 kişinin üzerlerinde 13 tane tabanca, 8 tane pompalı tüfek ve çok sayıda da uyuşturucu madde ele geçti. Bunların özelliği bizzat sokakta ‘torbacı’ diye tabir ettiğimiz, bunun satıcısı olması, temin etmeleri, eroinden, esrardan, sentetik uyuşturucudan, aklınıza gelebilecek bütün uyuşturucu türleri ele geçti. Bu çalışmalar yine Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun koordinesinde gelecek günlerde, aylarda da artarak devam edecek” sözlerini kaydetti.

“En iyi narkotik polisi anne’ uygulamasının sahada çok büyük bir katkı sağladığını ifade eden Vali Gül, “İsteğimiz şu, Gaziantep’te, yaşayan her vatandaşımızın, çocuğu ile ilgili, kendisiyle ilgili emin olması. Burada 311 kişiye tespit ederken, özellikle emniyet genel müdürlüğümüzün, bakanlığımızın ‘en iyi narkotik polis anne’ uygulaması bize alanda çok büyük bir katkı sağladı” dedi.

2 BİN 124 POLİS GÖREV ALDI

Vatan operasyonunda 388 ekip ve 2 bin 124 polisin görev aldığını vurgulayan Vali Gül, “388 ekip, 2 bin 124 polis arkadaşımız görev aldı. Ben, Emniyet Müdürü Vekilimize, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürümüze ve hiç şüphesiz onu 5 aydır koordine eden Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanımıza ve Süleyman Soylu bakanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Gül, operasyonun halen devam ettiğini ve 60 kişinin arandığını kaydetti.