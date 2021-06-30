Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika açıklaması İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlık koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1995-2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sene başından bu yana 94 terörist teslim oldu

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; sene başından bu yana teslim olan terörist sayısı 94'e yükseldi.



Yeşil kategoride aranan terörist Özgür Abik teslim oldu İçişleri Bakanlığı, yeşil kategoride aranan 'Erdal Uğur' kod adlı Özgür Abik isimli teröristin teslim olduğunu açıkladı.



Bakan Akar: 6 yılda 18 binden fazla terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanı Akar: “Son 6 yılda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi, barınaklarına, sığınaklarına, mağaralarına, tüm inlerine girildi, girilmeye devam ediyor