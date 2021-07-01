Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığının 27 Haziran'da yayımladığı genelgeyle kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabında devam edecek ve sona erecek tedbirler kamuoyuna açıklandı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan 1,5 yıllık kısıtlamaların sona ermesi ile birlikte 1 Temmuz itibariyle hayat normale döndü.

Sabah saatlerinde işine gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşımalarda yoğunluk oluşturdu.

Aşılama çalışmalarının hızlanmasıyla geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibariyle yei dönemin başlayacağını duyurmuştu. Dün akşam saat 22.00’da başlayıp bu sabah 05.00’da sona eren ve son kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul’daki toplu taşıma noktalarında yoğunluk oluştu. Evlerinden iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlarında toplu taşıma araçlarını kullandıkları görüldü.

YOLCU SINIRLAMASI SONA ERDİ

Şehir içi veya şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısı sınırlandırmasına son verildi. Ayakta yolcu taşımak serbest hale geldi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocukların şehir içi toplu taşıma araçlarını saat sınırlaması olmaksızın kullanabilmesi mümkün oldu.

MANGAL YAKMAK SERBEST

Sünnet, nişan ve kına gibi etkinlikler serbest oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanan 10.00­-16.00 mesai uygulaması sona erdi ve normal mesai düzenine geri dönüldü.

Piknik ve mesire alanlarında mangal yakmak serbest hale geldi.

NİKAH VE DÜĞÜNLERDE KATILIMCI SAYISI SINIRLANMAYACAK

Nikah ve düğünlerde, kapalı yerlerde uygulanan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı devam edecek, katılımcı sayısı sınırlanmayacak.

Nikah ve düğünlerde yiyecek ve içecek ikramı 15 Haziran'dan itibaren yapılabiliyordu. Bu uygulamaya devam edilecek ancak yeni dönemde bu etkinlikler sırasında canlı müzik dahil müzik yayınına saat 24.00'e kadar izin verilecek.

Piknik ve mesire alanlarında metrekareye 4 kişi düşecek şekilde ziyaretçi planlaması yapılacak. Piknik alanlarında bulunan masaların arasında en az 3 metre mesafe bulundurulacak.

Kamuda normalleşme genelgesi yayımlandı 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan 'normalleşme' süreciyle alakalı "kamuda normalleşme" genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Temmuz'da başlıyor! Yeni normalde dikkat çeken detaylar İçişleri Bakanlığı, normalleşme aşamalarının son etabı olan ve 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabıyla ilgili genelge yayımladı.

Normalleşme sonrası nikah talepleri patlama yaptı Normalleşme sonrası nikah taleplerinde adeta patlama yaşandı. Haftada ortalama 80 nikahın kıyıldığı nikah dairesinde memurlar, başvurulara yetişmeye çalışıyor.