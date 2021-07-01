Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK'lı yakalandı
01.07.2021 - 10:44 | Son Güncelleme: 01.07.2021 - 10:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Edirne'nin İpsala ve Meriç ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Etiketler : msb,edirne,yunanistan,edirne,
795069 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/795069.aspx
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