Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs kapsamında yeme, içme yerlerinde 1 Haziran itibari ile normalleşme tedbirleri uygulanmaya başlanmıştı.

Kafe ve restoranlar gibi işletmeler için belirlenen saat ve yüzde 50 kapasite kısıtlamaları ile hizmet veriliyordu.

SAAT 05.00 İTİBARİYLE KISITLAMALAR SONA ERDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge kapsamında, 1 Temmuz saat 05.00 itibariyle kafe ve restoranlardaki tüm kısıtlamalar sona erdi.

İşletmeler belirlenen mevzuatlar ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında hizmet vermeye devam edecek.

Lokanta ve restoran gibi işletmelerin açık ve kapalı alanlarında aynı masada aynı anda bulunabilecek kişi sayısına dair kısıtlamaların uygulanmasına da son verildi.

HES KODU VE ATEŞ ÖLÇÜMÜ

Ümraniye’de bulunan bir restoranda ise girişte müşterilerin HES kodlarına bakıldıktan sonra ateşleri ölçülerek içeri alınıyor.

Masalarda kullanılan çatal, bıçak ve tabaklar şeffaf bir halde kaplanarak tek kullanımlık hale getirildi.

Menü dijital hale getirilerek, temas ortadan kaldırıldığı belirtildi.

TAM KAPASİTE HİZMET BAŞLADI

1 Temmuz'dan itibaren tam kapasite hizmet vermeye başlayan Ümraniye'de işletme sahibi Himmet Polat Ağababa, “1 Haziran'da yayımlanan genelgede yarı kapasite ile çalışabiliyorduk. En son yayımlanan genelge sonrası, bugün itibariyle tam kapasitede çalışmaya başladık." dedi.

Girişte HES kodu kontrollerinin ve ateş ölçümlerinin yapılıdığını, masa üzerinde bulunan ekipmanların hepsinin ambalajlandığını belirten Ağababa, "Şu anda yüzde 50 kapasite ile değil de yüzde yüz kapasite ile çalışabiliyoruz. 4 kişilik masada 4 kişi oturtabiliyoruz." açıklamasını yaptı.

"Bu süreçte bizim vatandaşlardan beklediğimiz vatandaşlarımızın aşılarını en kısa sürede yaptırması." diyen Ağababa, "Restoranların en büyük problemleri girdi maliyetlerinin çok olması bundan dolayı da müşterilerimiz ufak zamlarla karşılaşabiliyorlar. Bu konuda vatandaşlarımız bize karşı biraz duyarlı olmalarını bekliyoruz.” diye konuştu.

1 Temmuz sonrası ülkeye girişle ilgili yeni genelge yayımlandı İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz sonrasında ülkeye girişle ilgili yeni bir genelge yayımladı.