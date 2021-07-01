Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirmiş olduğu kurban bağışına yönelik paylaşım yaptı. Erbaşı Külliye'de kabul ettiği öğreniler Erdoğan, görüşme esnasında bağışta bulundu.

"2021 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Programı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) ortaklaşa yürüttüğü “2021 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Programı’na kurban bağışında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kadına şiddete karşı yeni eylem planı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı açıklandı. ''Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi'yle başlamadığı gibi bu sözleşmeden çekilmeyle de bitecek değildir'' diyen Erdoğan, yeni plana ilişkin önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşıda 50 milyon dozu aştık Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun."