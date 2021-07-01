Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Youtube'da Şehit Diplomatlar Sergisinde yaptığı konuşmanın kaldırılması sonucunda, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Video "nefret söylemi" bahanesiyle kaldırıldı.

"KATİL TERÖRİSTLERE SÖYLENENLERİ NEFRET SUÇU SAYDILAR"

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, YouTube'un kaldırdığı konuşmasına yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Üzülerek belirtmek istiyorum ki Şehit Diplomatlar Sergisi'nde yaptığım şu konuşma YouTube tarafından sansürlendi. Bu konuşma, sözüm ona nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin. Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır. İslam'a ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına kolaylıkla alan açan YouTube, Türk diplomatlarımızı şehit eden katil teröristlerle ilgili söylediklerimizi nefret suçu! sayıyor.

Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz. Bir kere daha gördük ki her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız var. Yaşasın hakikat!"

Fahrettin Altun'dan tepki: İdeolojik bir çarpıtma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu yeni kararların ardından müzikli eğlence mekanlarının çalışma saatleri hakkındaki kararın sosyal medyada çarpıtılması nedeniyle Fahrettin Altun'dan bir açıklama geldi.

Fahrettin Altun'dan başörtülü kadına şiddete sert tepki Nişantaşı'nda başörtülü bir akademisyene çirkin saldırıda bulunan kişiye tepkiler artıyor. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Bu ülkeyi kalpleri nefretten kararmış olanlara bırakmayacağız" dedi.