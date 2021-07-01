Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, Twitter hesabından aşı ile ilgili açıklamada bulundu.

"50 MİLYON DOZ AŞIYI GEÇTİK"

"Bugün 50 milyon doz aşıyı geçtik. En az bir doz aşısı yapılan kişi sayısı 35 milyondan fazla, 18 yaş ve üzeri nüfusumuzun yüzde 57 kadarı aşılanmış durumda. Bayrama kadar hedefimiz yüzde 70. Aşı ihmale gelmez. Aşımızı yaptırmaya öncelik tanıyalım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşıda 50 milyon dozu aştık Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık. Hayırlı uğurlu olsun."

3. doz aşı uygulaması başladı Trakya'da, Covid-19 mücadele kapsamında, sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzerindekilere 3. doz aşı uygulanmasına başlandı.