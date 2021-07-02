Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya ve Azerbaycan'daki tutumlarımız sayesinde kazanılan başarıları göz ardı eden Çeviköz, Türkiye'nin, Afganistan'daki Kâbil Havaalanı'nın güvenliğini sağlamasının iki ülke ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebileceğine işaret ederek "Taliban Afganistan'ın bir gerçeği. İleride kurulacak hükûmette rolleri olacak. Bugünden Taliban ile karşı karşıya gelmek, Afganistan ile köklü kardeşlik ilişkilerimizi zedeleyecektir. Bu şartlar altında iktidar, Mehmetçiklerimizi nasıl Afganistan'da tutmaya devam ediyor? Dün itibarıyla Almanya da askerlerini çekti. Türkiye, kardeşliğin devam etmesi için Afganistan'da muharip güç olarak bulunmamalı" diye konuştu. Çeviköz, Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararının da yanlış olduğunu savundu.

CHP'de sol kanat rahatsız CHP içindeki bazı muhalif sesler, Genel Merkez'e karşı isyan ateşini yaktı. "CHP sol değil sağ parti gibi davranıyor" diyen muhalifler, yönetime karşı birleşti.