Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Terörle Mücadele ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a karşı bir operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında, 7 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında yabancılarında da bulunduğu, örgüt üyesi olduğu tespit edilen 11 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 26 kişiye gözaltı Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara genelinde gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı oldukları tespit edilen 30 kişiden 26’sı gözaltına alındı.

İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 32 gözaltı İstanbul merkezli 3 ilde 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.