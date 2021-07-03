Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) alınan karar doğrultusunda milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) üyeleri il ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda 18 kişilik bir heyet, Diyarbakır’a gitti. Heyette bulunan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, yemek yediği otelden dışarı çıktığı sırada çocukları PKK tarafından dağa kaçırıldığı için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileleri fark edince arka kapıdan kaçtı. Onu gören mağdurlar, aracının önünü kesti. Hakverdi'ye tepki gösteren aileler "Evlatlarımızı siz de HDP’den isteyin” dedi. Vekil de “Gelin beraber devletten isteyelim” şeklinde karşılık verince anne ve babalar, öfkelenip "Benim çocuğumu devlet değil, HDP PKK'ya sattı. Siz hep devleti karıştırıyorsunuz" sözlerini sarf etti.

HDP'YE DESTEK TEPKİSİ

Evladı kaçırılan Süleyman Aydın "Siz HDP’ye destek veriyorsunuz. Destek vermemiş olsaydınız çocuklarımız gelecekti. Genel Başkanınız ‘dostlarımızla iktidar olacağız’ demiyor muydu? 'Dostlarınız kimdir? HDP’dir." diye konuştu. Celil Begdaş da Gezi olaylarından bahsederek “4 tane ağaç için dünyayı yıktınız, adalet yürüyüşü yaptınız, biz insan değil miyiz? Gelin bizim içinde bir yürüyüş yapalım. Ankara’ya kadar önden yürü yürüyeceğim” dedi. Yaklaşık 1 saat süren tartışma sonrası CHP'li vekil bölgeden uzaklaştı.

Evlat nöbetindeki ailelerin bekleyişi bayramda da sürüyor Diyarbakır'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla evlat nöbetine başlayan ailelerin bekleyişi sürüyor. Gözü yaşlı aileler, bayramda da beklemeye devam ederken, ablası Gülcan için nöbette olan Diyar Biçer, ablasına teslim olması çağrısında bulundu.

2 bin genç Diyarbakır anneleri için yürüyecek Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, terörden ve uyuşturucudan uzak, gelenek ve göreneklerine bağlı bireyler yetiştirmek istediklerini belirterek “Böylelikle hem bölge hem de ülke terör belasından kurtulacaktır" diye konuştu.

Çocuklarını isteyen Vanlı annelerden HDP'ye mesaj: Zafer bizim olacak HDP İl Başkanlığı önünde 27 Şubat'tan beri her hafta çocuklarının PKK tarafından kaçırılmasını protesto eden Vanlı anneler, 'zafer bizim olacak' mesajı verdi.