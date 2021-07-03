Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

CHP yönetimindeki İzmir'in Gaziemir, Karabağlar, Buca ve Menderes ilçelerinde şebeke suyuna fazla klor katılınca birçok kişi zehirlenip hastanelik oldu. Ardından da sular kesildi. Buradaki vatandaşlar mağduriyet yaşarken konu Meclis'te gündeme geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, yaşanan su problemiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına soru önergesi verdi.

"YAPMADIKLARININ HESABINI SORACAĞIZ"

Önergede "Şebekede bulunan sular değişik noktalardan sokak ve caddelere vahşi bir yöntemle tahliye edilmeye başlandı. Problem tam olarak nedir? Kullanılan suyun insan sağlığına bir zararı var mı? 'Sağlığa zararı yok' denildiği hâlde neden binlerce metreküp deşarj edildi. Madem bu su kullanılmaz ise vatandaşa neden kullandırıldı? Yetkililer hakkında idari bir soruşturma başlatıldı mı? Tahliye edilen su miktarı kaç metreküp ve parasal değeri ne kadar? İzmir, içme suyu arıtma tesisi ve çağın gereklerine uygun bir altyapıya sahip mi? Şebekedeki kayıp kaçak oranı ne kadar?” denildi. Nasır "Onlar hiç proje üretmediği hâlde sürekli eleştirmeye yönelik soru önergeleri veriyor. Biz de bunu yaygınlaştıracağız. Onların yapmadıklarının hesabını soracağız" diye konuştu. Öte yandan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, bu önergelerin devamının gelmesi gerektiğini söyledi.

Sabah şebeke suyu içtiler, akşam hastanelere koştular İzmir’de dün sabah saatlerinden itibaren musluklardan akan yoğun kokulu şebeke suyundan dolayı vatandaşlar adeta isyan etti. Çocuklarının şebeke suyu içmesinin ardından rahatsızlandığı gerekçesiyle akşam saatlerinde çok sayıda vatandaş hastaneye akın etti.