Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, haziran ayında 7'si üst düzey olmak üzere toplam 92 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamanın devamında, "Etkisiz hale getirilen teröristlerin 25'i ölü, 46'sı sağ, 21'i ise güvenlik güçlerine teslim olmak suretiyle ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

TOSUNCUK BU GECE TÜRKİYE'DE

Çataklı, Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ile ilgili, “İnterpol dairemizden bir ekip Brezilya'ya gönderildi. Mehmet Aydın’ı getirecek uçak sabah 09.50 sularında havalandı. Bu akşam 22.30’da Türkiye’de olacak”

MSB: 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

PKK'dan kaçan 5 terörist teslim oldu Terör örgütü PKK’da çözülme hız kesmeden devam ediyor, örgütten kaçan 5 terörist daha ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.