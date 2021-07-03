Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiftlikbank vurgunundan sonra Türkiye'yi terk eden ve geride birçok mağdur bırakan 'tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, teslim olduğu Brezilya'dan Türkiye'ye getirildi.

‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, uçaktan böyle indirildi

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

2018 yılı Mart ayında binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, Perşembe günü Brezilya Sao Paulo’da teslim olmuştu. Brezilya’dan sabah saat 09.50’de hareket eden Mehmet Aydın’ı taşıyan uçak, saat 22.06’da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

132 BİN 222 KİŞİYİ DOLANDIRDI

Mehmet Aydın'ın, İstanbul’a iner inmez gözaltına alınarak hakkında yürütülen il dışındaki soruşturma dosyalarına ilişkin İstanbul Havalimanı Adliyesi’nde Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcısına ifade vereceği biliniyor. Daha sonra ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şubesiye götürülecek olan Aydın, hayata geçirdiği 'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak ortadan kaybolmuş ve uluslararası düzeyde kırmızı bültenle arananıyordu.

Teslim olmuştu: Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkında yeni karar Yayınladığı bir video sonrası teslim olacağını açıkladıktan sonra, Brezilya'da Türk makamlarına giderek teslim olan Mehmet Aydın hakkında 4 gün ek gözaltı süresi verildi.

'Tosuncuk' teslim oldu! Binlerce kişiyi dolandırarak yurtdışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank’ın kurucusu, ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın Brezilya’da teslim olduğu öğrenildi.