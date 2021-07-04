Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiftlik Bank üzerinden 77 bin kişiden 500 milyon lira vurgun yaparak yurt dışına kaçan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, teslim olacağına yönelik açıklamasının ardından dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla Türkiye'ye getirildi.

Aydın'ın, Bursa'da bir bodrum katta başlayan Çiftlik Bank macerası, 3 yıllık firarın ardından dün sona erdi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

En çok merak edilen sorulardan biri, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın neden teslim olduğuydu.

TRT Haber'e göre Aydın, ilk ifadesinde, "Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum" ifadelerini kullandı.

BORÇLARINI ÖDEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Ön görüşmedeki ilk ifadesinde Mehmet Aydın, borçlarını ödeyeceğini söyledi.

Aydın, borcu kadar alacaklarının da olduğunu ancak borcunun büyük bir bölümünü ödediğini söyledi.

Mehmet Aydın'ın, Brezilya’dan gelirken yanında şirketiyle ilgili belgelerin dışında alacaklılarının bulunduğu bir liste de getirdiği öğrenildi.

"NEDEN TESLİM OLDUN?" SORUSUNU CEVAPLADI

"Neden teslim oldun?" sorusuna Aydın, "Çok zorlandım, ailemle sorun yaşadım, ayrılık noktasına geldim." şeklinde cevap verdi.

'Tosuncuk'un, kendisine yurt dışında ve çevresinde zorluklar çıkarıldığını söylediği de öğrenildi.

'Tosuncuk' Türkiye'de! Brezilya'da Türk makamlarına teslim olduktan sonra sınır dışı edilerek ülkeye gönderilen 'Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye geldi.

Teslim olmuştu: Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkında yeni karar Yayınladığı bir video sonrası teslim olacağını açıkladıktan sonra, Brezilya'da Türk makamlarına giderek teslim olan Mehmet Aydın hakkında 4 gün ek gözaltı süresi verildi.