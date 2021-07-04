Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında bir haftada 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı.

TOPLAM 52 MİLYON AŞILAMA

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 4 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 52 milyon 620 bin 495 olarak gerçekleşti.

Bakan Koca'dan aşı paylaşımı Sağlık Bakanı Koca, “4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve iki havalimanında daha pazartesi aşı başlıyor.” dedi.

Covid-19 geçirene aşı tek doza düştü Koronavirüse yakalanıp hastalığı atlatanlara tek doz aşı yapılacağı bildirildi.