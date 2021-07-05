Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 73 şahıs hakkında ‘uyuşturucu ticareti’ ve ‘suçtan kaynaklı mal varlığını aklama’ suçlarından hazırlanan iddianame, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi ve kabul edildi.

73 ŞAHIS HAKKINDA İDDİANAME

Hazırlanan iddianamede 2 sanık örgüt kurucusu ve lideri, 5 sanık örgüt yöneticisi, 53 sanık örgüt üyesi, 13 sanık ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmekle suçlanırken, örgüt elebaşları olarak gösterilen sanıklar Nejat Daş ve Çetin Gören'in, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamakla’ suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamede, Nejat Daş ve Çetin Gören’in ‘zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak’ suçundan 450’şer yıldan bin 470’er yıla kadar ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçundan ise 5 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Aynı suçlardan cezalandırılması istenen diğer örgüt yöneticilerinin arasında ise ‘Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer’ yer aldı.

ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜNE 20 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede ismi yer alanlar arasında olan eski Sultanbeyli Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek hakkında ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ ve ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis talep edildi.

ULUSLARARASI SULARDA OPERASYON YAPILDI

Yapılan operasyonda, ‘Türk Escobar’ olarak bilinen Nejat Daş’ın da aralarında yer aldığı 73 şüpheli gözaltına alınmış, milyonlarca dolara el konulmuştu.

Uluslararası sularda farklı zamanlarda yapılan operasyonlarda uyuşturucu taşıyan gemilerde tonlarca uyuşturucu ve yüklü miktarda para ele geçirilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu operasyonun, cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından biri olduğunu belirtmişti.

Soylu: 2020'de yakaladığımız uyuşturucunun piyasa değeri 165 milyar lira İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de geçen yıl ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin milyar lira değerinde olduğunu belirterek, “Sadece geçen yıl yakaladığımız uyuşturucunun piyasa değeri 165 milyar liradır” dedi.

Soylu: Avrupa’yı uyuşturucudan kurtardık Türkiye ve Avrupa’da yakalanan uyuşturucu istatistiklerine yer veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Avrupa ‘MAL’ bulmakta zorlanıyor. Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa Avrupa, tamamen uyuşturucuya teslim olurdu” ifadelerini kullandı.