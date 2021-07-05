Ayrıntılar geliyor...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan Oscar'lık performans Bakan Koca'dan sonra bir güldüren şaka da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Sosyal medya bu paylaşım ile çalkalanmıştı ama olayın aslı Oscar'lık performansı aratmadı...
Okulların açılması vakaları artırmaz “12 yaş altındaki çocuklar virüsü erişkinlere göre yüzde 50 ila 90 oranında daha az bulaştırıyor. Bu yüzden okullar salgının ana merkezi değildir.”
Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimin tarihini verdi
05.07.2021 - 21:46 | Son Güncelleme: 05.07.2021 - 21:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin 6 Eylül'de okula gelmesini planladıklarını söyledi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler : ziya selçuk,yüz yüze eğitim,okullar ne zaman açılıyor,
795591 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/795591.aspx
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