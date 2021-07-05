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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan Oscar'lık performans Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan Oscar'lık performans Bakan Koca'dan sonra bir güldüren şaka da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Sosyal medya bu paylaşım ile çalkalanmıştı ama olayın aslı Oscar'lık performansı aratmadı...

Okulların açılması vakaları artırmaz Okulların açılması vakaları artırmaz “12 yaş altındaki çocuklar virüsü erişkinlere göre yüzde 50 ila 90 oranında daha az bulaştırıyor. Bu yüzden okullar salgının ana merkezi değildir.”