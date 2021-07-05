Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Onbinlerce kişiyi dolandırıp firar eden Mehmet Aydın, geçtiğimiz günlerde Brezilya'da teslim oldu. Çiftlik Bank davasının bir numarılığı sanığı, tarifeli uçak ile İstanbul'a getirildi. "Tosuncuk" lakaplı şahsın, ilk ifadesi şu dakikalarda alınmaya başladı. Aydın için 60 kritik soru hazırlandı.

'Tosuncuk'un en uzun gecesi: 60 soru sorulacak ‘Çiftlik Bank’ davası sanığı Mehmet Aydın'ın sorgulanmasına bu gece başlanıyor. Aydın için özel sorular hazırlandı.

'Tosuncuk'un emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı Brezilya'da Türk makamlarına teslim olduktan sonra sınır dışı edilerek ülkeye gönderilen 'Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, dün akşam itibariyle Türkiye'ye gelmiş ve ifadesi alınmak üzere emniyete götürülmüştü. Aydın'ın emniyetteki ifadesinde, "Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum" dediği öğrenildi.