Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun avukatı Uğur Kızılca, Cumhuriyet gazetesine dava açtıklarını açıkladı. Kızılca, gazete tarafından 52 gündür 254'ü doğrudan Soylu'ya yönelik olmak üzere toplam 313 haber ve köşe yazısı yayımlandığını belirtti. Müvekkilinin kişilik haklarını hedef alan bu haberlerin tamamen kurgu ve gerçeğe aykırı olduğunu vurguladı.

Bakan Soylu açıkladı: Hız limitleri değişiyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni kara yollarından başlamak üzere hız limitlerinin artırılması konusunda çalışma yapıldığını bildirdi.

"SİSTEMATİK BİR SALDIRI VAR"

Haberlerin hakaret ve iftira içerdiğini ifade eden Kızılca “Haberlerin veriliş biçimleri dikkate alındığında haber verme hakkı kötüye kullanılmıştır. Bu faaliyetin gazetecilik olmadığı çok nettir. Gelinen aşamada müvekkilimin 52 gündür sistematik bir şekilde maruz kaldığı saldırının ağırlığı artık kabul edilemezdir. Saldırının ülke genelinde geniş bir kitleye ulaşacak şekilde alenen yapılmış olması, gerçeğe aykırı haberlerin içeriğinde yer alan hususlar bilerek ve istenerek verilmiştir. Bu sebeple Cumhuriyet gazetesi aleyhine 1 milyon Türk lirası manevi tazminata hükmedilmesi talebiyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılmıştır" dedi.

Soylu: 2020'de yakaladığımız uyuşturucunun piyasa değeri 165 milyar lira İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’de geçen yıl ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin milyar lira değerinde olduğunu belirterek, “Sadece geçen yıl yakaladığımız uyuşturucunun piyasa değeri 165 milyar liradır” dedi.