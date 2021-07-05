Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, sosyal medya hebasından yaptığı açıklamada, "Kütahya'da otogarda görevli bir sağlık personelimiz mizahi bir tavırla vatandaşlarımızı aşıya davet ediyordu. Hizmetlerimiz her yerde ancak aşı ciddi bir konudur. Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok. Ancak aşıyı hepimiz ciddiye almak zorundayız" ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADA REKOR KIRDI

Kütahya Otogarı'nda kurulan Covid-19 aşı standında görevli bir sağlık personelinin vatandaşları "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" şeklinde bağırarak aşı olmaya davet etmesi sosyal medyada tıklanma rekoru kırmıştı.

SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Bunun üzerine Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, personel hakkında soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Yapılan açıklamada, "Görevli sağlık personellerinin bulundukları ortamdan ve otobüs firması görevlilerinin söylemlerinden esinlenerek yaptıkları şakalaşma cep telefonları ile çekilerek çeşitli sosyal medya hesaplarında yayınlanmıştır. Maksadı aşan, yanlış algı ve anlaşılmalara sebebiyet veren personellerle ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmış olup, sonucu hakkında ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir" denilmişti.

Otogarda ilginç aşı daveti Kütahya Otogarı'nda kurulan Covid-19 aşı standında görevli bir sağlık görevlisi vatandaşları "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" şeklinde bağırarak aşı olmaya davet etmesi sosyal medyada tıklanma rekoru kırdı.

Bakan Koca aşı durumunu açıkladı Sağlık Bakanı Koca bugün yapılan aşı durumunu açıkladı

Bakan Koca'dan aşı paylaşımı Sağlık Bakanı Koca, “4 ilimizdeki kara sınır kapılarında şu an aşı hizmeti var. İki sınır kapımız ve iki havalimanında daha pazartesi aşı başlıyor.” dedi.