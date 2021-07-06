Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu

DEĞİŞİM UMUT VERİCİ

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 'Marmara Denizi Koruma Eylem Planı' çerçevesinde yürüttüğü gayretli çalışmalarla Marmara Denizi'ndeki sahillerimiz hızla temizleniyor. Büyük değişim umut verici. Temiz bir çevre için durmak yok yola devam."

Altun'un paylaşımında, müsilaj temizlik çalışması öncesinde ve sonrasında Anadolu Ajansı tarafından çekilen fotoğraflar da yer aldı.

Marmara'nın güneyinde müsilaj yoğunluğu azaldı Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale kıyılarının, yaklaşık 4 haftadır yoğun bir şekilde etkili olan müsilajdan temizlik çalışmaları ile arındırılmasıyla vatandaşlar balık tuttu, denize girdi, sahilde yürüyüş yaptı.

Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müsilajla mücadele çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.