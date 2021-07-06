Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, devletin çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında ve çeşitli Adli Yargı Kurumları’nda Hakim, Cumhuriyet Savcısı, Cumhuriyet Başsavcısı ile Yargıtay üyesi olan kişilerden tanıdıklarının olduğunu söyleyerek, soruşturması veya kovuşturması bulunan vatandaşlardan dosyanın niteliğine göre para alan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ARALARINDA KOMİSER YARDIMCISI VE POLİS MEMURU DA VAR

Hakkında gözaltı kararı verilen, ‘Suç Örgütü Kurucusu veya Yöneticisi’ ile ‘Suç Örgütü Üyesi’ sıfatına sahip İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne mensup görevde bulunan 1'i Komiser Yardımcısı ve 1'i Polis Memuru ile 10 sivil olmak üzere toplam 12 şüpheli kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

11 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, 12 şüpheliden 11'i yakalandı.

Soruşturma, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’ ‘suç örgütü faaliyeti çerçevesinde işlenen kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak başkasından menfaat temin etmek suretiyle nitelikli dolandırıcılık, ‘suç örgütü faaliyeti çerçevesinde işlenen rüşvet’ ve ‘suç örgütü faaliyeti çerçevesinde işlenen görevi kötüye kullanma’ suçlarından sürüyor.

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