Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında sarf ettiği sözler sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teşekkür mesajı yayınladı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devletimizin terörle mücadele azim ve kararlılığına, kahraman güvenlik güçlerimize, edeben ifade ederim ki şahsıma ve mücadele arkadaşlarıma, büyüğümüz Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn. Dr. Devlet Bahçeli’ye güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Mehmetçiğe sahip çıktığımız gibi, hükümetimize, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli komuta heyetine, Türk polisine, Türk jandarmasına, korucularımıza da sonuna kadar sahip çıkma kararlılığımız vardır. Alayının bir adım arkasındayız, dönersek de namerdiz. Bilhassa terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya yapılan itibar suikastlarını, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi, asla ama asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"Kim demiş Soylu yalnız diye? Kim demiş Soylu kimsesiz diye? Türkiye Cumhuriyeti’nin İçişleri Bakanı görevini vatan ve millet sevgisiyle yerine getiren, gece demeden gündüz demeden bölücü terörle mücadele eden mert ve milletperver bir devlet adamıdır" diyen Bahçeli, "Hakkında ne söylenirse söylensin, bizim bölücülerle iş tutan, terör örgütlerine hayranlık besleyen odakların hayasız tezviratlarına aldırış etmemiz mümkün değildir" açıklamalarında bulunmuştu.

Bahçeli'den Soylu'ya destek: İtibar suikastını kabul etmiyoruz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli, İçişleri Bakanı Soylu'ya destek vererek, "İtibar suikastını kabul etmiyoruz." dedi.