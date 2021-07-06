Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiftlik Bank'ın kurucusu olan ve binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra firar eden 'Tosuncuk' Brezilya'da teslim olmuş, geçtiğimiz günlerde de Türkiye'ye getirilmişti. 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın 5 yıl önce Giresun'da kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı.

DERE YATAĞINA YAPILMIŞ

'Çiftlik Bank' soruşturması, Mehmet Aydın'ın Türkiye'ye getirilmesinin ardından hız kazandı. Sorgusu süren Aydın ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. 132 bin 222 kişiyi dolandıran ve 1 milyar 139 milyon lira toplayarak yurt dışına kaçan Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın’ın memleketi Giresun'un Espiye ilçesinde villa görünümlü kaçak ev inşa ettirdiği ve evin dere yatağına yapıldığı ortaya çıktı.

2016 YILINDA İNŞA EDİLMİŞ

Aydın tarafından 2016 yılında inşa ettirilen villa görünümlü evin babası Murat Aydın adına kayıtlı olduğu, daha sonra babasının vefat etmesi üzerine annesi Fatma Aydın’a kaldığı öğrenildi.

Mehmet Aydın bu evde sadece bir kez kalabildiği belirtilirken, dört bir tarafı güvenlik kameralarıyla çevrili evin yıkımı için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Tosuncuk'un dosyasına gizlilik kararı Son dakika: Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgu işlemleri sürerken, yürütülen soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığı kaydedildi.