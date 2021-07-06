Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ameliyat olan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'e geçmiş olsun mesajı gönderdi. Erdoğan, mesajında, “Başarılı geçtiğini öğrendiğim ameliyatınız münasebetiyle milletim ve şahsım adına bir an evvel sağlığınıza kavuşmanız için nekahet döneminizde acil şifalar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francis'e sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.
Papa, ameliyat için hastaneye kaldırıldı Papa Francis, kalın bağırsağındaki problem sebebiyle ameliyat edilecek. Francis'in sağlık durumuna ilişkin net bir bilgi ise yok.
Papa Francis'ten iklim değişikliğine Sheakespeare’li gönderme Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarına dikkat çekmek için hazırlanan bir çalışmanın önsözünde İngiliz yazar William Shakespeare'in ünlü oyunu Hamlet’ten alıntı yaparak, "Görmek ya da görmemek, işte bütün mesele bu" dedi.
Erdoğan'dan, Papa'ya geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalın bağırsağındaki problem sebebiyle ameliyat olan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ameliyat olan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'e geçmiş olsun mesajı gönderdi. Erdoğan, mesajında, “Başarılı geçtiğini öğrendiğim ameliyatınız münasebetiyle milletim ve şahsım adına bir an evvel sağlığınıza kavuşmanız için nekahet döneminizde acil şifalar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francis'e sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.
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