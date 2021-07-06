Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, 6 Temmuz korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 226 bin 651 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 299 kişinin testi pozitif çıktı, 37 kişi hayatını kaybetti.

'MÜCADELE DEVAM EDECEK'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, pandemi ile mücadelenin devam edeceğini belirterek, "Salgının seyri değişiyor. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin" ifadelerini kullandı

AŞILAMADA ORANI EN YÜKSEK OLAN İL BELLİ OLDU

6 Temmuz Günlük Covid-19 tablosuna göre aşılama yüzdesinin en yüksek olduğu kent yine Muğla oldu. Muğla'da aşılama yüzde 80.3 olarak kayıtlara geçti. Üç gün önce yayınlanmaya başlayan yeni Covid-19 ekranına göre; bu anlamda durumun en vahim olduğu şehir ise değişmedi. Siirt yüzde 27.8 ile aşılama yüzdesinin en düşük olduğu kent oldu

5 Temmuz koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 35 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 4 bin 678 de yeni vaka olduğunu açıkladı.

4 Temmuz koronavirüs vaka tablosu açıklandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 50 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 4 bin 418’de yeni vakanın olduğunu açıkladı. Koca, artık vaka sayılarının yeni bir ekrandan izleneceğini duyurdu.