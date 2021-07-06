Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edildi. Mahkeme kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a geldi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

AYM'YE BAŞVURDU

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü. Daha sonra tutuklanan Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesine (AYM) bireysel başvuruda bulundu.

HDP'li Gergerlioğlu hakkında TBMM'deki eylemi nedeniyle iddianame hazırlandı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilli düşürülen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında Meclisteki eylemi nedeniyle ‘kamu görevini usulsüz üstlenme’ ve ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından iddianame hazırladı.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Anayasa Mahkemesinin "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" ve "ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiği kararının ardından Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Gergerlioğlu'nun tahliyesine hükmetti. Bunun üzerine Gergerlioğlu tahliye edildi. Yakınları ve avukatları Ankara Sincan Kapalı Cezaevi önüne kendisini karşıladı Gergerlioğlu ile ailesi ve yakınları, bir süre görüştükten sonra kendilerini bekleyen araçlara binerek cezaevi önünden ayrıldı.

Bahçeli'den Gergerlioğlu açıklaması Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi sonrasında halen TBMM'de durmasıyla ilgili olarak, “TBMM’nin Muhterem Başkanı’nı bu vesileyle göreve davet ediyorum: Yer yatağı derhal kaldırılmalı, milletvekilliği düşürülen kirli şahıs Gazi Meclis’ten behemehâl çıkarılmalıdır. Taviz, teslimiyeti getirir. Teslimiyet ise boyun eğmedir. Buna da hiç kimsenin hakkı yoktur” dedi.