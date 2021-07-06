Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin eski partisi ile kavgası devam ediyor. Partisinin il başkanlığının açılışı için Tekirdağ Süleymanpaşa’ya gelen ince, burada yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hedef aldı. Kılıçdaroğlu’na yüklenen Muharrem İnce “Ben aday olduğumda devletten aldıkları hazine parasını harcamadılar. Çok oy almamı istemiyorlardı. Seçim bittikten sonra kurultay kazanmak için para harcadılar. ‘Televizyona çıkarma’ diyor, ya bunlar bana oy verdiler mi vermediler mi? Bence bunlar bana oy vermedi. Bana diyor ki; ‘CHP’den neden ayrıldın?’ Ya hanginizin benim kadar emeği var? 42 sene mücadele ettim. Pes ettim artık. ‘Sizin entrikalarınızla uğraşamam’ dedim” diye konuştu.

“Kazanacağım diye korktular”

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"GEL TELEVİZYONDA TARTIŞALIM"

Kılıçdaroğlu’ndan özel bir ricası olduğunu da dile getiren İnce “Gel sizinle özel tartışalım. Sayın eski Genel Başkanım. Partiden neden ayrıldım? Seçim gecesi beni niye sattınız? Niye 12 bin sandığa gözlemci koymadınız? Neden sistemi çökerttiniz? Neden bana sonuçları vermediniz? Neden bana oy atmadınız? Gel bunları tartışalım. Madem demokratsın, önce gel benimle bir tartış. Bakalım kim haklı, kim haksız, kim Muharrem İnce’yi mağdur etmiş, kim haksızlık yapmış. Partiyi yönetenler, kazanacağım diye korktular. Aşağıya çekmek için uğraştılar. Gel televizyona önce benimle tartış. Ak koyun karakoyun çıksın ortaya” dedi.

Konuşmalarının ardından kurdele kesilerek, Memleket Partisi Tekirdağ İl Başkanlığının açılışı yapıldı.

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