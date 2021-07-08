Kahramanmaraş’ta çiftliğindeki havalandırma sisteminin arızalanması sonucu yaklaşık 10 bin tavuğu telef olan kadın girişimciye, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen 5 bin adet tavuk teslim edildi.
3500 ADET TAVUK YARDIMI DAHA YAPILACAK
İhlas Haber Ajansı’nın haberi üzerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kadın girişimci Sevim Demir ile görüntülü görüşüp, 5 bin tavuk sözü vermişti. Rakamın 8 bin 500’e çıkarılmasının ardından harekete geçen bakanlık görevlileri kamyonlarla tavukları Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi Kelleş Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğine getirdi.
Burada tek tek kamyonlardan alınan tavuklar çiftliğe yerleştirildi. Kadın girişimciye ilk etapta 5 bin tavuğun yanı sıra 5 ay kullanımlık yem de teslim edildi. 3500 adet tavuk yardımı ise daha sonra yapılacak.
Yapılan yardımlardan dolayı teşekkür eden 4 çocuk annesi Sevim Demir, 'Devletimizden Allah razı olsun, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim” dedi.
Bakan Pakdemirli tavukları telef olan kadına destek Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kahramanmaraş'ta çiftlikteki yaklaşık 10 bin tavuğu havasızlıktan telef olan Sevim Demir’i telefonla arayıp 5 bin tavuk desteği sözü verdi.
Anne tavuk, ölen yavrusunun başından ayrılmadı Çorum Osmancık'ta sağanak sel getirdi. Bir tavuğun 10 civcivi boğuldu. Anne tavuk, uzun süre telef olan yavrusunun başında bekledi.
Tavukları telef olan girişimci kadın yeni tavuklarına kavuştu
Kahramanmaraş'a yaklaşık 10 bin tavuğu telef olan kadın girişimciye Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen 5 bin adet tavuk teslim edildi.
Kahramanmaraş’ta çiftliğindeki havalandırma sisteminin arızalanması sonucu yaklaşık 10 bin tavuğu telef olan kadın girişimciye, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen 5 bin adet tavuk teslim edildi.
Kaynak: İHA
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