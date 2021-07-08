Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiftlik Bank kurucusu ve Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı.

Aydın, dün akşam saatlerinde önce Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Burada bir süre bekletilen Aydın'ın daha sonra yüksek güvenlikli Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.

'Tosuncuk' Mehmet Aydın adliyeye sevk edildi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 Temmuz'da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan "Çiftlik Bank" davası sanığı Mehmet Aydın, adliyeye sevk edildi.

Tosuncuk'un cebinden bakın kaç para çıktı! On binlerce kişiyi dolandıran ve yurt dışında lüks bir hayat süren Mehmet Aydın'ın cebinden kaç para çıktı? Polis, bütün detayları paylaştı.

'Tosuncuk' tutuklandı! Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Yurt dışında bulunduğu sürece hep kendi imkanlarıyla mağdurların paralarını ödemeyi düşündüğünü söyleyen Aydın, “Kimseyi dolandırmak niyetiyle başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım, yanlış insanlarla çalıştım. Bu nedenle ben de Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum” dedi. Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Teslim olmuştu: Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkında yeni karar Yayınladığı bir video sonrası teslim olacağını açıkladıktan sonra, Brezilya'da Türk makamlarına giderek teslim olan Mehmet Aydın hakkında 4 gün ek gözaltı süresi verildi.