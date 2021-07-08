Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milyonlarca kişinin mağdur edildiği Çiftlikbank davasında düğümler çözülüyor. İlk olarak örgütün bir numaralı ismi olarak aranan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın Brezilya'da Türk yetkililere teslim olmasının ardından soruşturmayı derinleştirilmesi üzerine, abi Fatih Aydın'da yapılan operasyonla Uruguay'da yakalandı.

URUGUAY FEDERAL POLİSİ TARAFINDAN YAPILAN BASKINLA YAKALANDI

Aydın, KOM Daire Başkanlığınca, Uruguay’ın başkenti Montevideo’ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesinde tespit edilen adrese, Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskında yakalandı.

Fatih Aydın’ın yakalanmasının ardından İnterpol Daire Başkanlığınca iade süreci başlatılmış olup, şahsı teslim almak üzere (1) ekip, kısa süre içinde Uruguay’a hareket edecek.

Fatih Aydın, “Bankacılık Kanununa Aykırılık”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” gerekçesi ile aranıyordu.

'Tosuncuk' Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edildi.

'Tosuncuk'un cebinden çıkan para şoke etti On binlerce kişiyi dolandıran ve yurt dışında lüks bir hayat süren Mehmet Aydın'ın cebinden kaç para çıktı? Polis, bütün detayları paylaştı.

'Tosuncuk' tutuklandı! Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’ın savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Yurt dışında bulunduğu sürece hep kendi imkanlarıyla mağdurların paralarını ödemeyi düşündüğünü söyleyen Aydın, “Kimseyi dolandırmak niyetiyle başlamadım. Bazı hatalarım oldu, yanlış insanlarla tanıştım, yanlış insanlarla çalıştım. Bu nedenle ben de Çiftlik Bank oyunundaki üyeler gibi mağdur oldum” dedi. Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.