Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamuoyunca 4. Yargı Paketi olarak bilinen, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, mecliste kabul edilmesinin ardından yasalaştı. Böylelikle; eski eşe yönelik işlenen suçlar, eşe karşı işlenmiş suçlar gibi ağır ceza kapsamına alınacak. Açık cezaevlerinde bulunan hükümlere Covid-19 izni verilmesine ilişkin uygulama devam edecek ve adli kontrol kararları 4 ayda bir gözden geçirilecek.

BOŞANMIŞ EŞE KARŞI İŞLENMİŞ SUÇLAR AĞIR CEZA KAPSAMINA ALINACAK

4. Yargı Paketinin kabul edilmesiyle birlikte, kadına karşı işlenen suçlarla ilgili önemli bir düzenleme yapıldı. Buna göre, boşanmış eşe karşı işlenen suçlar eşe karşı işlenmiş suç gibi ağır ceza kapsamına alınacak.

Eski eşe karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarının cezaları arttırılacak.

Düzenlemeyle, katalog suçlarda tutuklama için somut delil şartı aranacak. Tutuklama kararlarına dikey itiraz hakkı getirilecek. Sulh Ceza Mahkemelerine yapılan itirazlara Asliye Ceza ve Ağır Ceza Mahkemeleri bakacak.

Yasayla, adli kontrol kararları 4 ayda bir gözden geçirilecek. Adli kontrolün süresi ağır cezada en çok 2, terör suçlarında en çok 4 yıl olacak.

Hakkında yakalama kararı bulunan tanıklar ifade vermeyi taahhüt ederse savcılık kararıyla serbest bırakılabilecek.

COVİD-19 İZNİ

Düzenlemeyle son olarak, açık cezaevinde bulunanlar ile açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazananlara Covid-19 izni verilmesine ilişkin düzenlemenin süresi uzatılacak.

31 Temmuz'da sona erecek düzenleme, salgının devam etmesi halinde Adalet Bakanlığı tarafından 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabilecek.Genel Kurulda, 4. Yargı Paketi'nin kabul edilmesinin ardından Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

4'üncü Yargı Paketi, Adalet Komisyonu'nca kabul edildi Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edildiği duyuruldu.

4. Yargı Paketi TBMM'ye sunuldu 4. Yargı Paketi'ne ilişkin uzun süredir yürütülen çalışmalar tamamlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, paketi Meclis Başkanlığı'na sunduklarını açıkladı. Teklifte eski eşe karşı işlenen suçlarda cezaların artırılması, adli kontrol kararının 4 ayda bir gözden geçirilmesi gibi önemli düzenlemeler bulunuyor.

4. yargı paketi yolda: Vergi suçlarına 'etkin pişmanlık' geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Mayıs 2019'da açıkladığı "Yargı Reformu Strateji Belgesi" çalışmalarında tamamlanan 4. yargı paketinin detayları ortaya çıkmaya başladı. 32 maddeden oluşan teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması kararlaştırıldı.