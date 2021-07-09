Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cevdet Fırat Aydoğmuş ANKARA

Türkiye’nin yıllık su tüketiminde en yüksek payı yüzde 77 oranıyla sulama suyunun aldığına dikkat çekilen komisyon toplantısında, Veysel Eroğlu “Suyumuzu tasarruflu kullanmamız lazım. Su azlığı gelecekte büyük bir sıkıntı olabilir. Derhâl sulamadaki yüzde 70’lik oranını yüzde 50’lere, 40’lara düşürecek şekilde bir seferberlik ilan edilmesi gerekir. Ağaçlandırma seferberliği gibi bir kararname hazırlayalım, ‘Modern Sulamaya Geçiş Seferberliği’ ilan edelim” dedi.

SU DERSİ KONULSUN

Eğitim Grubu Koordinatörü Ahmet Er ise derslerde küresel iklim değişikliğine bağımsız bir ünite olarak yer verilmesi gerektiğini söyledi. Er “Öğretim programlarında küresel iklim değişikliğiyle mücadele, bu değişikliklere uyum sağlama ve olumsuz etkilerini azaltma stratejileri üniteler içinde yer almakta. Ancak, tüm öğretim programlarında ayrı bir ünite ele alınmamakta. Dolayısıyla bu durum konuya bütüncül yaklaşımı engellemekte. Liselerdeki coğrafya, biyoloji, çevre gibi derslerde küresel iklim değişikliğine bağımsız zbir ünite ve tema olarak yer verilmeli” ifadelerini kullandı.

Tütün sulamasından dönen çiftçi traktör altında kaldı Adıyaman’da sulamadan dönen çiftçi, kullandığı traktörün altında kalması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.