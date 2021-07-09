Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 9-11 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabet etmek için Türkiye'ye gelecek. Gerçekleşecek ziyaret sırasındaki görüşmelerde, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Görüşmelerde, Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak, Filistin'deki insani durum ve İsrail-Filistin ihtilafındaki son gelişmeler değerlendirilecek. Filistinliler arası uzlaşı ile Filistin'de düzenlenmesi planlanan seçimlere ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.

ABD Başkanı Biden, Filistin lideri Abbas'a yazılı mesaj gönderdi Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'li mevkidaşı Joe Biden'den bölgedeki gelişmeler ve ikili ilişkilerle ilgili yazılı bir mesaj aldı.