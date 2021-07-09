Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak Ankara’da faaliyet gösterdikleri anlaşılan, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu (Irak ve Suriye vatandaşları) 10 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.