Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak Ankara’da faaliyet gösterdikleri anlaşılan, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu (Irak ve Suriye vatandaşları) 10 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı kararı
09.07.2021 - 09:17 | Son Güncelleme: 09.07.2021 - 09:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen 10 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.
Etiketler : ankara,deaş,
795978 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/795978.aspx
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