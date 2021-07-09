Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

New York'taki Times Meydanı'nda terör örgütü FETÖ’nün yayınlattırdığı ‘Stop Erdoğan’ yazılı aşağılık kampanyaya karşı Diyarbakır Bismil İlçe Teşkilatı sessiz kalmadı.

KÜRTÇE DESTEK PANKARTI

Terör örgütü FETÖ’ye, AK Parti Bismil İlçe Teşkilat Başkanı Besri Gülseven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyarbakır ziyaretinde Kürtçe pankartla cevap verdi. Destek pankartında Kürtçe, ‘Em Ji Te hez dıkım’ ‘Seni seviyoruz Erdoğan’ anlamına gelen dev pankart açıldı.

ERDOĞAN DİYARBAKIR'I YENİDEN AYAĞA KALDIRDI

Diyarbakır’da yapılan yatırımların Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde olduğunu belirten AK Parti Bismil İlçe Teşkilat Başkanı Gülseven, “Bölgeye yatırımları o kadar çok ki 20 yıl önceki Diyarbakırla şimdiki Diyarbakır arasındaki fark çok büyük, hepsi AK Parti'nin yatırımları sayesinde oldu. Diyarbakır'da Erdoğan'dan önceki Diyarbakır Erdoğan’dan sonraki Diyarbakır diye bir söz var, biz yıllarca burada terör ve işsizlikten çok çektik, ancak AK Parti bölgeye planlı yatırımlarıyla ve aynı zamanda teröre karşı mücadelesiyle Diyarbakır’ı yeniden ayağı kaldırdı. Kendisine şükranlarımızı sunuyoruz, burada 7'den 70'e herkes kime teşekkür edeceğini biliyor Erdoğan'ı bir kez daha Diyarbakır'da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Erdoğan, Diyarbakır anneleriyle buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nın ardından Diyarbakır annelerine ziyarette bulundu.

Erdoğan'dan çözüm süreci açıklaması: Biz sonlandırmadık Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada, çözüm süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, sürecin kendileri tarafından değil, HDP'nin art niyeti, gizli gündemlerinin sonlandırdığı belirtti.