Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamasında "57 Milyon dozu geçtik. İlk doz aşısını yaptıranların oranı ise %60'ın üzerine çıktı. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın." ifadelerini kullandı.

AŞI OLMA ORANININ DÜŞÜK OLDUĞU İLLERDE VAKA SAYISI ARTTI

“Aşı olma oranının düşük olduğu illerde vaka sayıları artmaya başladı. Hayat ilelebet sıkı tedbirle, hastalık bana bulaştı bulaşacak endişesiyle sürmez. Randevu alıp aşımızı olalım”

Bakan Koca oran verdi: İşte koronavirüs aşılamasında Kurban Bayramı hedefi Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında aile hekimliklerine kayıtlı aşı olmamış hiçbir vatandaşın kalmaması amaçlanıyor.

BAKAN KOCA İLLERE GÖRE VAKA HARİTASINI PAYLAŞMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Salgının sonu aşı ile geliyor. Yarına bugünden daha güvenli bakabilmek için aşınızı olun." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, ayrıca son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerin Gümüşhane, Eskişehir, Artvin, Denizli, Bartın, Zonguldak, Rize, Düzce, Yalova ve Balıkesir olduğunu bildirdi.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, Ankara ve İzmir'de azalırken İstanbul'da arttı.

Her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 71,99, İstanbul'da 54,60, İzmir'de 23,51 oldu.

Önceki hafta (19-25 Haziran) her 100 bin kişideki vaka sayısı Ankara'da 83,64, İstanbul'da 54,30, İzmir'de 27,40 olarak kayıtlara geçmişti.

İl sağlık müdürü, aşı olmak isteyen ninenin kapısına gitti 101 yaşındaki Nezaket Nine, aşı olmak istediği talebini iletince Elazığ İl Sağlık Müdürü kapısına gidip talebinin yerine geldiğini yakından teyit etti.