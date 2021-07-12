Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün TSK’daki gizli yapılanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda, büfe/kontörlü sabit hat irtibatı tespit edilen, bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı bulunan ve başkaca deliller olan 57'si muvazzaf 86 asker ile 143'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi toplamda 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin 2'sinin yarbay, 1'inin binbaşı, 2'sinin yüzbaşı, 8'inin üsteğmen, 5'inin teğmen, 54'ünün astsubay ve 14'ünün uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda 125 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İstanbul'da FETÖ operasyonu: 33 kişi için gözaltı kararı İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski Polis Akademisi öğrencisi 33 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

FETÖ'cüler tek tek toplanıyor Darbe girişiminden sonra 100’den fazla ülkeden FETÖ firarilerinin iadesi talep edilirken MİT ve kolluk kuvvetleri, birçok örgüt mensubunu yakalayarak Türkiye’ye getirdi.