Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Fatsa 1.Asliye Ceza Mahkemesince Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanmak suçundan hakkında arama kaydı bulunan Ordu’da bir hastanede yönetici olduğu belirlenen C.Ş. (41) dün Fethiye’de yakalandı. Şahıs ifadesinde İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşi olduğunu söyledi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan C.Ş. bugün Fethiye Adliyesine sevk edilecek.

Kaftancıoğlu'nun Aylan bebekli skandal paylaşımına tepki büyüyor CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "128 milyar dolar nerede?" paylaşımında Bodrum'da sahile cansız bedeni vuran Aylan bebeğin fotoğrafını kullanması tepkilere sebep oldu. Peş peşe gelen tepkilerin ardından Kaftancıoğlu özür diledi.