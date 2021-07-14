Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada köprü ve otoyolların ücretsiz olacağının müjdesini verdi. 2021 Kurban Bayramı dolayısıyla ücretsiz olacak köprü ve otoyollar belli oldu. İşte detaylar...

Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, 16 Temmuz Cuma akşamı saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesiye bağlayan gece) başlayarak, 26 Temmuz Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Bu doğrultuda Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara Otoyolu ve Gebze Orhangazi İzmir Otoyolu'nda da bayramda ücret alınmaya devam edilecek. Menemen Aliağa Çandarlı Otoyolu - Ankara - Niğde Otoyolu ve diğer köprü ve otoyollarda ise ücretsiz geçiş sağlanacak.

Niğde - Ankara otoyolu ücret indirimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada Niğde - Ankara otoyolu için de açıklamada bulunarak, ''Niğde-Ankara otoyolunu kullanan sürücülerimize bir müjde vermek istiyorum. Araçlarıyla bu yolu kullananlara yüzde 20, otobüs, kamyon ve TIR’larıyla kullananlara ise yüzde 40 indirimli olacak. İndirim cuma gece yarısı devreye girecek. Bayram dolayısıyla köprü ve otoyollardan geçiş ücretsiz olacak, cuma gece yarısı uygulama başlayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıklarken bayram tatilinin de 9 gün olacağını bildirdi.

Ramazan Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak.