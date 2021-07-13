Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari'de bir polis memurunun silahla vurduğu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, şehit oldu.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü polis dehşetiyle sarsıldı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu iddiaya göre, birlikte görev yaptığı kadın komiseri rahatsız etti. Aralarındaki tartışma sonrasında İl Emniyet Müdür yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, konuyla ilgili polis memur Çulcu hakkında tutanak düzenledi.

YEMEKHANEDE ATEŞ AÇTI

Yaşananların ardından polis memuru, Nasuh Çulcu öğle yemeği sırasında beylik tabancısını çıkartarak yemekhanede bulunan Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e iki el ateş açtı.

Başından ve omzundan yaralanan Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken saldırgan polis memuru Nasuh Çulcu ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

AYAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Saldırı düzenleyen polis memuru Nasuh Çulcu, yemekhanedeki polis memurları tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Hakkari Çevik Kuvvetten de sorumlu olan Cevher, daha önce İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. Cevher, 12 Ağustos 2017'de Hakkari'ye atanmıştı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklama ise şöyle:

''Saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.''

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için başsağlığı mesajı yayımladı.

Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından paylaşılan mesajında ''Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim'' ifadesine yer verdi.

HASAN CEVHER KİMDİR?

Hasan Cevher 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu.

Cevher, 12 Ağustos 2017'de İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak Hakkari'ye atandı, burada birçok başarılı operasyona imza attı.

2 çocuk babası olan Hasan Cevher, kentte Çevik Kuvvet'ten de sorumlu olan il emniyet müdür yardımcısıydı.