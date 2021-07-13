Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halk TV’de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına konuk olan CHP İzmir Milletvekili Atila Serter, gazeteci Mehmet Barlas ile ilgili bir tartışmadan hareketle Müslümanları hedef alarak, çirkin bir skandala imza attı. Serter “Bak Ayşenur abla, bunlar camide tesbih çekerken bile samimiyetimle söylüyorum, 'Euro, dolar, Euro, dolar' diye taneleri çekemiyorlarsa ben de Atila Serter değilim” dedi.

Serter'in alaycı sözlerine Ayşenur Arslan kahhaka atarak “Altın yok mu?” karşılığını verdi. Serter ise “Altın da olabilir ama euro dolar diye çeken çok var” diye konuştu.

CHP YÖNETİMİ SESSİZ KALDI

Sosyal medyada Serter’in Müslümanları aşağılayan sözlerine binlerce tepki geldi. CHP yönetiminden hiçbir açıklama gelmemesi ise dikkat çekti.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Ayşenur Arslan daha önce de “Yatırım aracı sadece borsa, altın ya da konut değil. Fakirlerin yatırım aracı da şudur; ahiret, cennet, sabır. Onlar da öbür dünyaya yatırım yaptıklarını düşünüyorlar" diyerek Müslümanların inancıyla alay etmişti.

Ayşenur Arslan'dan Müslümanlara ağır hakaret Deutsche Welle'de Nevşin Mengü'nün sunduğu programa konuk olan Ayşenur Arslan, Cuma gününün kutsal bir gün olmadığını söyleyerek skandal ifadelere imza attı.

Ayşenur Arslan'dan skandal sözler! Gazeteci Ayşenur Arslan, solcuların AK Parti'ye karşı silahlı ya da silahsız mücadele edip bunun bedelini ödemesi gerektiğini söyledi.