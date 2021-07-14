Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun'a bağlı Güce Belediye Başkan Vekili Hilmi Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam etkili olan yağışın sabah saatlerine kadar devam ettiğini söyledi.

YOLLARDA ÇÖKMELER MEYDANA GELDİ

Mert, kent merkezinde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarının oluştuğunu, bazı yollarda çökmeler meydana geldiğini kaydetti.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Gelivera Deresi'nin su debisinin de yükseldiğini aktaran Mert, grup yolunda hasar meydana geldiğini belirterek, "Belediye ekiplerimiz hasar giderme çalışmalarını sürdürüyor. Kapanan yollarımız yeniden ulaşıma açıldı. Can kaybımız ve yaralanan kimse bulunmuyor." dedi.

Espiye ilçesinde de yağış nedeniyle Gelivera Deresi'nin su seviyesi yükseldi, Espiye-Ericek grup yolunda hasar oluştu.

Bölgede ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.