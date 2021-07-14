Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 2011 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi” denildi.

Açıklamada, “Bugün teslim olan 5 örgüt mensubundan birinin ailesi; hem Diyarbakır’da ve hem de Muş’ta evlat nöbetine katılan aileler arasında bulunuyor. Böylelikle evlat nöbetlerinde 28’inci buluşma gerçekleşirken, 2021 yılında sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 102’ye yükseldi” ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Eren-14 Operasyonları kapsamında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

BAKAN SOYLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabında ''Bayram öncesi Evlat Nöbetlerindeki annelere bir müjde daha;

28. buluşma gerçekleştiriliyor. Diyarbakır'da, ailelerin 681 gündür süren bekleyişi sonuç vermeye devam ediyor. Anneler kararlı, evlatlarını terör örgütünden alana kadar mücadelelerini sürdürecekler! '' ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanlığı: 1 terörist etkisiz hale getirildi 'Eren-11 Operasyonları' kapsamında, Bitlis-Merkez ilçe Aşağıbalcılar köyü kırsalında 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.